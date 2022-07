Comitê Ambiental aprova investimentos R$ 21 milhões para restauração florestal no Acre

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

Com muita música e dança, o evento possui ainda o sorteio de vários prêmios como moto, Smart TV, geladeira e muito mais.

– Estreia dos filmes “O Telefone Preto” e “Pluft, O Fantasminha”, no Cine Araújo

Um com gênero de terror e outro uma comédia brasileira, os filmes “O Telefone Preto” e “Pluft, O Fantasminha” estrearam esta semana no Cine Araújo, no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

– Especial Pitty no Vintage Pub

Reunindo os sucessos como “Equalize”, “Me adora”, “Na sua estante”, e muitos outros, o Vintage Pub realizará o Especial Pitty, nesta sexta-feira, 22, em comemoração aos quase 20 anos de estrada da cantora.

Os ingressos custam R$ 30 a mesa para duas pessoas e R$ 50 para quatro, para saber mais acesse Aqui.

– Pagode dos anos 90, no Recanto Food&Beer

Nesta sexta-feira, 22, no Recanto Food&Beber, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, o grupo Juventude do Samba, anima a noite na Festa “Pagode dos anos 90”. A entrada é gratuita, com promoção de caipirinha e caipirosca, além da boate Aquarius liberada a partir das 21h.

– Especial Artic Monkeys

A banda Zoo Humanos vai mandar as melhores músicas da banda de Rock britânica no Especial Artic Monkeys, no Studio Beer, pub no Bosque.

– Festa do Trabalhador Terceirizado

Após dois anos sem a comemoração tradicional, a Festa do Trabalhador Terceirizado volta com tudo neste sábado, 23, a partir das 9h15, no Parque das Acácias.

– II Arraial das Engenharias

A segunda edição do Arraial das Engenharias do Centro Universitário Uninorte, acontece nesta sexta-feira, 22, às 19h, no Clube dos Engenheiros, com muita comida típica, bingos, forró eletrônico e quadrilhas.