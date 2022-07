PSOL sai na frente e oficializa candidaturas de Euclides ao governo e Sanderson ao senado

Em coletiva de imprensa realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), o presidente, desembargador Francisco Djalma, anunciou nesta sexta-feira (22) o número e o perfil do eleitorado acreano apto a votar nas eleições deste ano.

De acordo com o órgão judiciário, a maioria do eleitorado é composto por mulheres (303.832), representando 52%. Os homens somam 284.599 eleitores, sendo 48% do quantitativo total dos eleitores.

No Estado, o pleito eleitoral ocorrerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais. O presidente, desembargador Francisco Djalma, disse que com menos de 70 dias das eleições, é importante lembrar da mudança no horário em relação às eleições anteriores. Eu tenho batido na tecla porque é um processo novo, começa às 6h e termina às 15h da tarde.

Djalma contou ainda que neste ano foram registrados mais de 500 mil eleitores – um recorde. Além disso, o órgão vem trabalhando a situação dos moradores da zona rural. Inclusive, as prefeituras devem disponibilizar ônibus a partir das 3 horas da manhã. “Existe uma estrutura para as pessoas que residem na zona rural. Isso está sendo cuidado pela nossa equipe”, declarou o desembargador.

Em relação a segurança, Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE contou que o órgão eleitoral já fez um treinamento para que os fiscais sejam porta voz dos crimes na eleição. Segundo a diretora, existe a previsão que seja realizado em agosto aos partidos políticos, um seminário para seja debatido as “fake news”. “Para que nós possamos saber o que divulgar em combate às fake news. Isso está sendo tratado fortemente e a equipe está atuando nesse sentido”, ressaltou.

Já em relação ao voto em trânsito – direcionada especialmente a eleitoras e eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições. Djalma contou que o voto em trânsito só será permitido em locais com mais de 100 mil eleitores, no caso, em Rio Branco, um dos locais será na Uninorte.

Ainda, de acordo com dados do TRE, a maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 a 34 anos ( 139.122 – equivalente a 23,4%). A faixa etária dos 35 a 44 anos (126.848 – 21,56%), e os de 45 a 59 anos ( 125. 514 – 21,33%).

Os jovens de 16 e 17 anos somam 12. 769 eleitores ( 2, 17%). Entre os idosos aptos a votar, 11.900 estão acima dos 79 anos (2, 02%). O eleitorado entre 70 e 79 anos soma 24. 497 (4,16%), e 47.579 dos eleitores estão na faixa etária de 60 e 68 anos (8,09%).

Em relação ao grau de instrução, a maioria do eleitorado acreano possui o ensino médio completo, totalizando 139.325 eleitores. Na sequência, destacam-se a quantidade de eleitores com o ensino fundamental incompleto ( 117.103). Com ensino médio incompleto (102.165) eleitores. As menores parcelas do eleitorado leem e escrevem (58.197); as que possuem o ensino superior completo ( 55.854) eleitores; superior incompleto (36.230). São analfabetos (49.907) e possuem o ensino fundamental completo (29.852).

A cidade de Rio Branco, conta com 266.883 eleitores; Cruzeiro do Sul, com 59. 505; Sena Madureira, com 30.369; e Tarauacá, com 27.701, continuam sendo as cidades com o maior número de pessoas aptas a votar no Acre. O município de Santa Rosa do Purus, é o que concentra o menor número de eleitores, com pouco mais de 3,7 mil eleitores.