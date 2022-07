Tempo segue seco e ensolarado nesta quinta-feira no Acre

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Federal, Vanda Milani (PROS), convoca as filiadas e filiados dos partidos que compõem a coligação “Com a Força do Povo”, incluindo o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Social Democrático (PSD), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Avante para participarem da Convenção Partidária, neste sábado, 23 de julho, a partir das 17h, no Ginásio do Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

Além do envolvimento direto da pré-candidata ao senado, Vanda Milani, a convenção conta com a presença dos pré-candidatos aos cargos de governo do Estado do Acre, Sérgio Petecão, o seu vice João Tota Filho, e demais filiados pré-candidatos aos cargos de deputados estaduais e federais.

Na ocasião, serão discutidas pautas necessárias para o enriquecimento de propostas já idealizadas em visitas realizadas em todos os 22 municípios do estado do Acre, além de um momento de orientação para as datas de campanha e eleições 2022. A presença dos filiados é imprescindível para o êxito da convenção.

Quem é Vanda Milani

Vanda Milani foi eleita Deputada Federal (PROS-AC), em 2018, com mais de 22 mil votos acreanos. Em 2021, foi eleita a melhor parlamentar do Acre, pelo Ranking dos Políticos. Mãe de três filhos e avó de cinco netos, Vanda Milani atuou como professora da Educação Integrada, antigo Mobral, além de ter integrado a corporação da Polícia Militar do estado de São Paulo como terceira sargento e atuar como delegada de Polícia Civil, em Rio Branco (AC). Milani também foi membro integrante do Ministério Público do Acre (MPAC) há mais de 33 anos, aonde atuou como Procuradora de Justiça.

