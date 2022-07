Polícia segue buscas por garotas que desapareceram da entrada de escola no Acre

A caravana do pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), concluiu na noite desta quarta-feira, 20, a série de visitas que fez aos 22 municípios do estado para colher sugestões ao plano de governo, que vai embasar sua candidatura. A última cidade a ser visitada foi Senador Guiomard, onde o pré-candidato se reuniu com a população e as lideranças políticas locais.

Ao longo das últimas semanas a caravana de Petecão realizou em todas as regiões do estado o seminário “Construindo o Acre da Inclusão e das Oportunidades”, onde ouviu milhares de pessoas, conversou com representantes de todos os segmentos da população, e pôde se aproximar ainda mais dos problemas do estado.

“Não existe outro caminho para você conhecer as dificuldades que o povo enfrenta, a não ser ir onde o povo está, sentir na pele o que eles enfrentam no dia a dia, e isso nós fizemos. Vamos ter um plano de governo totalmente em sintonia com o que a população do Acre espera de nosso governo”, explica Petecão.

Além de visitar todos os municípios do estado, Petecão também esteve em comunidades isoladas, como as aldeias indígenas localizadas na região do Juruá, e do Envira. Em boa parte das visitas, a caravana do senador incluiu também a pré-candidata ao Senado, deputada federal Vanda Milani (PROS).

“O político que quer ser um bom político precisa estar perto do povo, é isso que nós estamos fazendo, visitando, ouvindo, conhecendo de perto a realidade de nossos municípios, para que a gente possa corresponder aos anseios da população quando chegarmos lá no senado”, avalia Milani.

O plano de governo, que será apresentado no registro da candidatura de Petecão, vai contemplar todas as áreas de atuação do governo. A prioridade dos investimentos públicos vai obedecer aquilo que está sendo pactuado com a população de todos os municípios.

Tota Filho é um jovem advogado, da região do Juruá, e pré-candidato a vice-governador na chapa de Petecão. Tota falou da importância da caravana para a montagem do plano de governo. “Foi uma caminhada muito proveitosa, deu para conhecermos bem a realidade dos municípios, entender os problemas. Nós tivemos uma contribuição muito grande da população. Isso nos dá uma segurança enorme para montar nosso plano de governo”, explicou.

As conversas com os diversos segmentos da população para a finalização do plano de governo prosseguem em Rio Branco até a próxima semana, reunindo representantes de diversas entidades.

No próximo sábado (23), será realizada a convenção que vai homologar a chapa de Petecão e os nomes que vão concorrer nas chapas de deputados federais e estaduais da coligação “Com a força do povo”. O evento acontece no ginásio do Sesc-Bosque, a partir das 17h.