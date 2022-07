Acre e Paraná tem níveis altos de transmissão da Covid-19 no Brasil

A Polícia Civil descobriu recados de membros de organização criminosa que estavam sendo enviados a comerciantes com pedido de dinheiro por supostas denúncias contra o tráfico de drogas na capital acreana. Trata-se do Golpe da Extorsão que há tempos vem sendo praticado em alguns municípios, mas agora com nova roupagem, incluindo a ameaça direta de líderes de facções criminosas.

As mensagens são sempre em tom ameaçadores, especialmente de invadir casas comerciais e residências com prática de violência. Com esse tipo de ação constante os membros de facções estão extorquindo ou tentando extorquir dinheiro de comerciantes. A estratégia mudou, já que agora eles visam causar pânico e deixar as vítimas ainda mais amedrontados.

U. recado dado a um comerciante da Baixada do Sobral o suspeito se identifica com um dos líderes do Comando Vermelho no Estado do Acre. Ele explica que uma pessoa havia publicado a foto do comerciante em 18 grupos da facção informando que o mesmo estaria negociando com a polícia um certo ponto de venda de drogas da organização: “será que teremos que tomar uma decisão drástica para calar sua boca? Me liga”, diz a mensagem. Segundo a polícia, se a vítima escolhida ligar de volta, vai ser extorquida.

Para criar ainda mais pânico, os golpistas entram na rede social do escolhido e o publicam em um dos grupos de facção. Em seguida ligam para a futura vítima perguntado o que ele está fazendo publicações em grupo composto apenas de pessoas ligadas à organização criminosa. “Quero uma explicação de sua parte. O que está acontecendo? Por que essas fotos no grupo da facção? Me ligue imediatamente”, diz o golpista.

Ao falar a respeito do assunto, o coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Alcino Júnior, disse que realmente as facções voltaram a prática desse tipo de golpe de forma intensa na capital, com uma nova roupagem para causar mais medo à vítima. “As ameaças de fato amedrontam. É difícil uma pessoa de bem receber um telefonema, mensagem de voz e até e texto afirmando que alguém do comércio tenha sido responsável pelo fechamento de um ponto de droga ou algo parecido”, comentou a autoridade.

De acordo com Alcino Júnior, essa é mais uma maneira e tentar forçar a pessoa, até chegar em um nível que esta pense que realmente causou um prejuízo à facção e precisa pagar o dano causado. O delegado recomenda sempre usar da tranquilidade no primeiro momento, não atender os pedidos dos bandidos ou ignorar a ligação. “Caso aconteça qualquer fato relacionado a essa tentativa de extorsão e ameaças, o primeiro passo é gravar esses números, fazer prints desses telefones, dessas telas, mensagens e vai o registro na Polícia Civil. Pode vir aqui na DEIC, no Bosque que vamos tomar as providências cabíveis”, concluiu o delegado.