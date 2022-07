Dívida média dos acreanos inadimplentes não para de crescer e chega a R$ 3.924,28

Cada acreano endividado possui média de 5,15 contas atrasadas, segundo os últimos dados da Serasa. O valor médio de cada dívida era de R$3.701,68 em fevereiro, subiu para cerca de R$ 3,8 mil em abril e hoje está em R$ 3.924,58, de acordo com os números de maio.

Assim, o aumento percentual da dívida média do acreano é de 6,02%. Os dados atualizados do Mapa da Inadimplência traz mais detalhes do endividamento no Acre. Em fevereiro eram 271.582 acreanos com mais de 18 anos inadimplentes. Esse número caiu para 269.661 e chegou a 268.368 pessoas vivendo o drama do endividamento.

O mais recente levantamento da Serasa indica que o número de inadimplentes no Brasil cresceu 0,67% em relação a março, apresentando crescimento no endividamento pelo quarto mês consecutivo. Com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros de 26 a 40 anos se destacam na faixa etária, representando 35,5% do total dos inadimplentes.

Outro estudo, a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) indica que o percentual de famílias que mostraram ter dívidas a vencer diminuiu em 0,1 ponto entre maio e junho deste ano, chegando a 77,3% dos lares brasileiros.

Esses pagamentos incluem contas relacionadas a cartão de crédito, cheques pré-datados, créditos consignados, empréstimo pessoal, carnê de loja, prestações de carro e de casa, entre outras.

Assim como no mês de maio, esse grupo caiu nas duas faixas de renda em junho, apresentando maior intensidade na queda acumulada nos dois últimos meses entre as famílias com renda menor, com 0,5%.