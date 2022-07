Rio Branco FC vence, termina primeira fase em segundo e vai enfrentar o Pacajus do Ceará

Foto: Manoel Façanha

O Rio Branco FC fez o dever de casa e venceu com facilidade o Trem do Amapá na tarde deste domingo, 17, por 3 a 0 no Florestão.

Os gols foram marcados pelo atacante Wilker, que marcou duas vezes, e André Lessa que fez sua estreia com a camisa do time acreano.

Com a vitória, Estrelão chegou ao 27 pontos e ficou na segunda posição do grupo 1 da competição e vai ter o direito o primeiro confronto do mata-mata em casa. Com os resultados dos outros grupos, o Rio Branco já sabe que vai ter como adversário da próxima fase o Pacajus, do Ceará. A primeira partida acontece no estado nordestino no próximo final de semana.

Já o Humaitá, que não tinha mais chances de classificação, se despediu da competição sendo goleado pelo Amazonas por 6 a 0.