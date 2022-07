Previsão aponta segunda-feira com tempo ventilado e ameno no Acre

O tempo bom predomina no Acre nesta segunda-feira, 18, com dia nublado e ventilado, mas com chances de chuvas fortes em algumas áreas.

Em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e regiões, será ensolarado com ventos que sopram ininterruptamente, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas.

Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no Centro e oeste acreano, o tempo deve ser instável, com chances de chuvas fortes e temporal desde as primeiras horas do dia.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC.