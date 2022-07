Pré-candidata ao governo, Mara Rocha quer um vice “que agregue força e tempo de TV”

A apresentadora Xuxa Meneguel chegou neste domingo, 17, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, para começar as filmagens da série Tarã, da Disney Plus. A rainha dos baixinhos veio à Amazônia em um jato e mostrou em suas redes sociais um vídeo do embarque e parte da viagem com a cadela de estimação no colo.

Em Cruzeiro do Sul, o influenciador digital Patrick Tavares fotografou a apresentadora já dentro de um veículo no Aeroporto e a caminho do hotel onde está hospedada. “Ela foi muito gentil conosco”, citou Patrick.

Xuxa vai ficar em Cruzeiro do Sul por uma semana onde gravará parte da série Tarã, que trata do tema ambiental com personagens de todas as raças. Moradores de Cruzeiro do Sul, incluindo indígenas, estão no elenco de apoio e figuração.

As gravações são feitas em propriedades rurais de Cruzeiro do Sul e o restante será captado em São Paulo. A série Tarã deverá ser exibida em 2023 na Disney Plus.

Veja o vídeo: