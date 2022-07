Vacina reduz em mais de 374% o número de mortes por Covid-19 no Acre

Dona Sebastiana da Conceição, 46 anos, estava na URAP da Vila Ivonete nesta sexta-feira, 15, para tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A moradora do Bairro da Conquista faz parte do universo de 558.289 pessoas imunizadas no estado, de acordo com o Portal da Transparência da Covid-19 no Acre. “Eu tomei todas as doses e se for orientada eu tomo mais quantas forem necessárias. Na minha família, perdemos um tio antes da vacina e depois que todo mundo foi vacinado, ninguém morreu, graças à Deus”, comemora.

Sebastiana faz parte das estatísticas que comprovam o poder da vacina no controle das mortes provocadas pela Covid-19 no estado. O mês mais letal da pandemia no estado foi em abril do ano passado, quando 267 pessoas morreram por Covid-19, o que representa uma média de quase 9 mortes diárias. Nesta época, a vacinação tinha alcançado apenas os idosos e com apenas a primeira dose.

Com o alcance da imunização para praticamente todas as faixas etárias, inclusive crianças, a comparação com os 15 primeiros dias de junho demonstram o quanto a vacina evita os óbitos. Desde o dia 1º até o dia 15 de junho, foram registradas apenas 5 mortes, uma redução de mais de 374% se comparado a primeira quinzena de abril de 2011.

Mesmo assim, ainda há uma apelo para que muitas pessoas que ainda não tomaram todas as doses compareçam às unidades de saúde e se imunizem e continuem com medidas sanitárias. “Com a vacina a gente tem a oportunidade de voltar à vida normal, mas estamos experimentando um aumento no número de caso que lotam as nossas unidades básicas de saúde, mesmo que a taxa de mortalidade seja pequena. Por isso, pedimos que a população continue com medidas como o uso de álcool gel e máscaras em locais de grande circulação de pessoas”, diz Jonathan Santiago, secretário de saúde em exercício de Rio Branco.

Neste sábado, 16, a capital acreana disponibiliza quatro pontos de vacinação das 8 da manhã às 13 horas, nas Uraps do São Francisco, Eduardo Assmar, Rosângela Pimentel e Hidalgo de Lima.