Obra de praça abandonada vira ponto de uso de drogas e população de Feijó reclama

O deputado federal licenciado Alan Rick (União Brasil) recebeu duas importantes declarações de apoio à disputa de uma vaga ao Senado Federal nas eleições de outubro.

Antônia Lúcia (PL), que era primeira suplente e assumiu o mandato nesta quinta-feira, 14, exatamente na vaga de Alan, que resolveu se afastar do cargo para cuidar da campanha, e seu esposo, o também deputado federal pelo Republicanos do Amazonas, Silas Câmara, declararam apoio à Alan Rick na busca por um mandato ao Senado.

Apesar de seu mandato não ser pelo Acre, Silas Câmara é um dos parlamentares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Caso se confirme o nome de Márcia Bittar (PL) para ser vice, que era a candidata de Bolsonaro ao Senado no estado, Silas pode ser uma importante elo para que esse apoio seja direcionado para Alan Rick. “Todos sabem que somos terra fértil, a semeadura que o deputado federal Alan Rick fez conosco terá seu fruto, ele pode contar conosco, será um grande senador da república, não tenho dúvida disso”, disse Silas Câmara, que também é Vice presidente da Frente Parlamentar Evangélica .no congresso nacional.

Já a agora deputada federal Antônia Lúcia também fez questão de confirmar que sua família vai apoiar Alan Rick para o Senado. “Recebi esse gesto de confiança do nosso irmão em Cristo Alan Rick como um movimento de alguém preparado, desprendido e pronto para voos maiores na política do meu estado. Ele pode contar comigo, minha família e com os que acreditam no nosso trabalho para ir ao senado da república honrar o Acre”, disse Antônia Lúcia.

Ao ac24horas, Alan Rick falou da satisfação em receber o apoio e das bandeiras comuns que tem com a família Câmara. “Eu fiquei muito feliz, a deputada Antônia declarou seu apoio à nossa pré-candidatura junto com seu esposo, deputado Silas, que tem um trabalho social extraordinário no Acre. Vamos caminhar para os que mais precisam e temos bandeiras cristãs que são comuns e que vamos defender”, disse.