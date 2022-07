O fim do manejo florestal no Acre – artigo de Marky Brito

O senador licenciado Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo do Acre, participou na noite desta sexta-feira (15) do “Arraial do Povo”, tradicional evento junino realizado todos os anos no Conjunto Procon. Como morador do bairro há décadas, Petecão foi um dos convidados ilustres da festa, que contou com a participação de centenas de moradores.

O convite para o senador prestigiar o evento partiu da própria comunidade, em um gesto de reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ele como parlamentar. O apoio às famílias carentes que residem naquela região, assim como o incentivo aos eventos realizados na comunidade, sempre foram marcas do senador, conhecido por ser um político “100% popular” como o povo o define.

“Fico muito feliz de poder participar desse evento, ainda mais assim sendo um convite que partiu da própria comunidade. Por meio de nossos mandatos, eu sempre fiz um trabalho de apoio à cultura popular, incentivando os eventos culturais, então eu me sinto em casa, e estar aqui nesse evento para mim é uma honra”, declarou Petecão.

O “Arraial do Povo” contou com diversas atrações e o ponto alto da festa foi a apresentação da tradicional quadrilha junina “Sassaricano”, do bairro Novo Esperança. “Todo o evento que a gente participa, para nós é sempre uma grande satisfação. Mas aqui tem um sabor especial, já que esse é um evento muito tradicional do bairro”, declarou a coordenadora das quadrilha, Liz Viana.

A programação da festa contou ainda com apresentações musicais, venda de comidas típicas, e a encenação do tradicional casamento matuto, com personagens interpretados por moradores do bairro. “Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que incentivar, a diversão saudável, a confraternização entre os amigos, o encontro das famílias. Isso também é uma forma de promover o bem estar social”, finalizou Petecão.

O “Arraial do Povo” do conjunto Procon é realizado todos os anos por meio de doações de moradores do bairro e do trabalho voluntário dos organizadores, que consideram o evento uma data especial para reunir amigos, parentes, e autoridades em uma confraternização que valoriza a cultura popular.