Alan Rick disputará o senado em qualquer cenário

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil), foto, tem dito com quem conversa sobre o assunto que vai disputar o Senado, em qualquer cenário. Dentro ou fora da chapa majoritária a ser encabeçada pelo governador Gladson Cameli. Reiterou ontem esta sua posição na entrevista ao jornalista Itaan Arruda, no programa “Gazeta Entrevista”. Mas ressaltou que irá cobrar uma posição oficial do senador Márcio Bittar (MDB) sobre o apoio do União Brasil ao seu nome. Uma foto em que aparece o senador Márcio Bittar (União Brasil), anunciando que a chapa que apoiará será composta pelo governador Gladson Cameli (PP); tendo com vice Márcia Bittar (PL) e a senadora Mailza Gomes (PP) á reeleição, o deixou indignado. Alan ameaça até levar o assunto para a arbitragem da direção nacional do União, caso o senador Márcio Bittar não reunir o partido, seu grupo, para dizer que o candidato ao Senado será ele. Alan e Márcio ficaram de ter uma conversa franca sobre o caso.

POSIÇÃO DO PP

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil) tinha na sua projeção ser o único candidato a senador, mas houve uma reviravolta e quem estará na chapa do governador Gladson é a senadora Mailza Gomes (PP). Foi a posição do PP, e ele não tem como reverter.

FAROFA SEM FARINHA

RESERVO-ME ao direito de não acreditar que um gestor possa apoiar dois candidatos da mesma área. Não há como compor a simbiose. É o caso do Gladson, do Alan e da Mailza. Alguém ficaria comendo farofa sem farinha.

NÃO É FATOR DECISIVO

O APOIO da máquina estatal ajudaria a candidatura, mas não seria decisivo para ser eleito. Se o Alan Rick – bem colocado nas pesquisas – sedimentar na campanha a simpatia do eleitorado, isso sim, terá caráter decisivo para vencer. Em eleição majoritária se vota no nome.

EXEMPLO RECENTE

UM EXEMPLO recente de que ter a máquina na mão não significa vitória, foi a eleição para a prefeitura da capital. A ex-prefeita Socorro Neri (PP) estava no poder; tinha o apoio do governador Gladson, e perdeu a eleição.

CASCATA TAMANHO FAMÍLIA

CANDIDATO MAJORITÁRIO – Senador e Governador – vincular o nome ao Lula ou ao Bolsonaro, na expectativa que isso pode lhe render a vitória no estado, é como comprar terreno na lua. Uma minoria militante até vota, mas a maioria dos eleitores crava no nome do candidato, pela simpatia, o resto é cascata tamanho família. Quem decide a parada é o povão.

VIROU MODA……

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem uma frase que retrata com fidelidade o meandro da eleição majoritária: “O cabra virou moda na campanha, ninguém segura”.

CHAPA MAIS ENCORPADA

O VEREADOR Samir Bestene (PP) resolveu ser candidato a deputado federal. A confirmação veio ontem ao BLOG pelo seu pai, o deputado José Bestene (PP). Com isso, a chapa para Federal do PP ficará bem mais encorpada.

APOIO DO BOCALOM

SAMIR BESTENE (PP) deverá ter o apoio do prefeito Tião Bocalom, por ser um ardoroso defensor da sua gestão na Câmara Municipal de Rio Branco. Além de que, sua tia Nabiha Bestene, é secretária municipal de Educação.

CHAPA DO PP

A CABEÇA da chapa puxadora de votos do PP para a Câmara Federal, deverá ser formada pela ex-prefeita Socorro Neri; ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary; ex-presidente da FIEAC, José Adriano; vereador Samir Bestene (PP) e podendo entrar ainda o deputado Gérlen Diniz. Uma chapa que elege um de largada.

VOU AGUARDAR A PROCISSÃO

POR TODO DIA de ontem, fervilharam boatos em cima de boatos sobre a formação da chapa do governador Gladson. Vou me reservar a aguardar o andar da procissão. Tudo pode acontecer até o dia 5. Ou nada. Não vou alimentar especulação que não sei ser verdadeira.

PACOTE FECHADO

O PREFEITO Bocalom (PP) já tem o seu pacote de apoio fechado no campo majoritário: Senador Sérgio Petecão (PSD) para governador; e, Mailza Gomes (PP), para o Senado. Uma retribuição pelo apoio na sua campanha.

MARQUETEIRO CONTRATADO

O CANDIDATO do PSD ao governo, senador Sérgio Petecão, já contratou o marqueteiro para a sua campanha, será o recifense Zé Nivaldo; que esteve no estado fazendo sondagens de campo, e ficou animado.

CANDIDATO FORTE

SE DIZ que um nome a um mandato proporcional é forte, pelo tamanho da estrutura da campanha. E, quem tem uma boa estrutura de campanha, com a chapa de estadual inteira do PROS trabalhando para ele, é o candidato a deputado federal Israel Milani (REPUBLICANOS).

ELEIÇÕES DIFERENTES

ELEIÇÕES proporcionais e majoritárias são diferentes. Para candidatura proporcional uma boa estrutura pode eleger um deputado; para majoritário (senador e governador), aí tem de ter empatia com o eleitor.

DEMISSÃO NA GELADEIRA

NA reunião do Gladson esta semana com os secretários, não passou despercebida chateação do governador por um secretário ter antecipado o debate do seu vice, sem lhe avisar. Pelo que soube, será detonado após a eleição. Num governo existe a chamada hierarquia.

GATO ESCALDADO…..

NA reunião com o secretariado o governador mostrou números que o deixam soberano na disputa da reeleição, sem turno extra. Já ví este filme na eleição municipal. O Gladson estava certo pelos números que tinha que a Socorro Neri ganharia a PMRB no primeiro turno, e ela foi derrotada. Como gato escaldado, era para ele ter medo de água fria. Que estará no segundo turno, não tenho dúvida. Ao não ser que ocorra um desastre na campanha. Agora, afirmar que já ganhou o jogo no primeiro tempo, é uma previsão perigosa.

BANHO-MARIA

A CANDIDATURA do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo fica em banho-maria até que sejam retomadas as conversas com o PT, e se saiba qual será a decisão do Jorge Viana, se sairá ao Senado ou ao governo.

FATOS DISTINTOS

AS PESSOAS costumam confundir, talvez, por algum antagonismo, a chance de uma candidatura. Sobre o Jorge Viana (PT) tem que se lembrar que, o seu partido ainda tem desgastes no estado, mas ele é maior do que o PT. Tem muitos votos pessoais além do muro do petismo. Não meçam o Jorge pelo tamanho do PT.

DÁ PARA DIZER

CHEGANDO na reta final de mais uma legislatura na ALEAC, já se pode fazer uma avaliação de quem cumpriu um bom mandato. Dentro do bloco da oposição, sem dúvida, o deputado Daniel Zen (PT) foi um dos destaques, e apresentou projetos de relevância social.

O CERTO E O DUVIDOSO

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), se fosse candidato a senador, vice-governador, estaria no campo do duvidoso para ganhar a eleição. Já para deputado estadual a sua chance de se eleger, é muito grande.

CONTAS DO PSD

O PSD tem uma conta básica da sua chapa para a Câmara Federal. Sete candidatos terão de obter 5 mil votos cada; e dois, em torno de 12 mil votos cada, para eleger um parlamentar. Sem isso, não elegerá ninguém.

FRASE MARCANTE

“ANTES de se colocar em busca do sentido da vida, ame-a.” Fiódor Dostolévski