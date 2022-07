FIEAC e governo apoiam crescimento do mercado de jogos eletrônicos no Acre

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir. Acompanhe:

– Encontro das Brecholeiras

A 2° Edição do Encontro das Brecholeiras, já tem data, local e horário marcado. Com a presença dos 40 maiores Brechós de Rio Branco e peças a partir de R$ 5, o evento acontecerá nesta sexta-feira e sábado, 15 e 16, no Mercado Beatriz Lúcio Braba, no Manoel Julião, das 9h às 20h.

– Festa do Peão de Boiadeiro

Dia 16 de Julho no GRAN RESERVA, em um ambiente moderno e climatizado, com decoração country e comida típica, será realizado a apresentação das candidatas ao concurso rainha do rodeio da Expoacre 2022.

Com a presença da cantora Nayara Vilela e banda e Gil Cantor, o evento inicia as 20h e encerra as 3h.

– Funk Fest Tik Tok

Neste sábado, 16, a Trilogia da Escócia, com os hits mais famosos do Tik Tok e a cantora Treyce, animam a noite, na Maison Borges, na mega festa Funk Fest.

– Arraial Cultural do Acre

A 21° edição do Arraial Cultural do Acre, realizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour, iniciou nesta terça-feira, 12, no Calçadão da Gameleira e finaliza no domingo, 17, nos horários das 17h às 22h.

Com concurso das Quadrilhas Juninas e shows de artistas locais, a festividade disponibiliza espaços para empreendedores, com barracas de alimentação e bebidas, e ainda será feito bingos, brincadeiras, entre outras atrações.

– Festa das Engenharias, no Recanto

Neste sábado, 16, no Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, acontece a Festa das Engenharias, com 8h de Open Bar de gummy das atléticas.

– Filme Elvis

A cinebiografia “Elvis”, estreou esta semana no Cine Araújo, no Via Verde Shopping e revela décadas da vida do artista estadunidense Elvis Presley, interpretado pelo ator Austin Butler. As sessões estão disponíveis das 16h às 21h.