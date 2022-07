DOE concede títulos de cidadão acreano à personalidades e torna entidades de utilidade pública

O governo federal prorrogou o prazo para atualização dos dados dos brasileiros inscritos no Cadastro Único. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 14.

Segundo o Ministério da Cidadania, 8 milhões de famílias estão envolvidas no processo, que iniciou em fevereiro deste ano, escalonado devido a pandemia da Covid-19.

A regularização cadastral deve ser feita por famílias que efetivaram a última atualização em 2016 e 2017 e aquelas que tenham discordância entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes, chamada de Averiguação Cadastral.

A realização desta iniciativa é necessária pois evita o cancelamento da inscrição no Programa Auxílio Brasil e na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Novo prazo

A nova resolução define que as famílias em averiguação cadastral, cujo prazo para atualizar informações terminou em 10 de junho, tem agora até 12 de agosto para efetivação.

Já os brasileiros com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017, que tinham o prazo até julho deste ano, podem atualizar os dados até outubro.

A lista de revisão cadastral pode ser consultada em mensagens nos comprovantes de pagamento dos benefícios, nos postos da prefeitura que cuidam do Cadastro Único ou no aplicativo do CadÚnico, que também informa se as famílias estão em Averiguação ou Revisão Cadastral.

A atualização deve ser feita presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou em postos de atendimento determinado pela administração do município.

“A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios”, informou o Ministério da Cidadania.