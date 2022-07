Veterinários pleiteiam vagas em concurso da Sesacre; pasta alega que não há vacância

Entre as áreas que não estão sendo contempladas com vagas oferecidas no próximo concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que está com edital publicado, está a de medicina veterinária.

Representantes da categoria estão tentando mobilizar um movimento para que vagas sejam abertas para médicos veterinários, caso o edital seja revisado, possibilidade considerada em discussões que ocorrem na Assembleia Legislativa (Aleac).

Informações fornecidas por fontes ligadas à área de medicina veterinária no Acre dão conta de que com apenas quatro profissionais em seu quadro efetivo, com três deles em processo de aposentadoria, a Sesacre está desprovida de veterinários.

E essa situação estaria ocorrendo diante de um cenário de ameaças à saúde humana e animal em que esse profissional tem fundamental importância, a exemplo da raiva bovina, que tem registrado casos no estado, e da varíola dos macacos.

De acordo com essas mesmas informações, a maior parte dos médicos veterinários do governo do estado estão lotados no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o Idaf, responsável pela sanidade animal e vegetal.

Procurada, a Sesacre nega, por meio da Assessoria de Comunicação, que o número de médicos veterinários em seu quadro seja apenas quatro. Segundo o Setor de Recursos Humanos da pasta, são doze os profissionais ativos.

A respeito de não terem sido disponibilizadas vagas no concurso para a área de medicina veterinária, Michel Ribeiro – Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da Sesacre – disse que as vagas para o concurso foram abertas conforme as vacâncias.

“Como dito pelos médicos a você, há três em processo de aposentadoria, que na prática ainda estão em atividade e, portanto, não há vacância. Mas ainda haverá um outro processo seletivo de caráter emergencial que vai ser publicado pela Sesacre, contemplando outras áreas que não foram alcançadas pelo concurso”, respondeu.

Na semana passada, a pedido do deputado Jenilson Leite, a Aleac realizou uma audiência pública para tratar sobre indisponibilidade de vagas para profissionais biomédicos, de saúde coletiva e odontologia no concurso público anunciado recentemente pela Secretaria de Saúde. Os deputados foram provocados por profissionais de biomedicina, de saúde coletiva e odontologia.

De maneira tímida, os médicos veterinários também tentam inserir a sua demanda na discussão. Contudo, a Sesacre não descarta a possibilidade de retificação do edital, desde que sejam identificadas vacâncias nessas áreas.