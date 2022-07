Alunos de Biologia da Ufac concluem o curso no Parque Nacional Serra do Divisor

Os alunos do último ano de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre vivenciaram um experiência inédita na região do alto Juruá como parte da conclusão do curso de licenciatura. Entre os dias 1° a 10 de junho, 26 estudantes participaram da disciplina Prática em Sistemática de Angiospermas, ministrada pelo professor Marcos Silveira nas campinaranas existentes ao longo da BR-307 e na Estrada do Barão, onde os alunos puderam conhecer a Área de Relevante Interesse Ecológico Japiim-Pentecostes e a Terra Indígena Poyanawa. A etapa conclusiva foi realizada no Parque Nacional Serra do Divisor.

Como a disciplina tem um caráter essencialmente prático, para o professor Marcos , esta foi uma oportunidade ímpar para os futuros biólogos e biólogas, não apenas conhecerem ambientes únicos no estado, que inexistem em outros cantos do Acre, mas também a flora peculiar que caracteriza esses habitats.

“Durante as atividades práticas, são discutidos temas relacionados com a riqueza biológica desses ambientes, a política e o estado de conservação dos mesmos e, ainda, os riscos potenciais a que eles estão sujeitos. A Prática em Sistemática é a única disciplina do curso que tem a duração de 10 dias de campo e que conduz os participantes a locais visitados e apreciados por pesquisadores e turistas de todo o mundo sendo portanto, a coroação do curso”, ressalta Silveira.

Os formandos coletaram quase 400 amostras botânicas, que serão depositadas na coleção didática do Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal da UFAC.

Para a concludente Chirley Gonçalves essa foi uma oportunidade única e enriquecedora para a futura área de trabalho dela, contribuindo tanto para crescimento profissional, como pessoal. “Conhecemos mais a biodiversidade do estado e os diferentes tipos de vegetação das unidades de conservação por onde passamos. Apesar do cansaço e do calor, coletamos quase 400 amostras. Todo o trabalho foi recompensado com banhos de igarapé de água preta e gelada, cachoeira e com a contemplação das belas paisagens”, contou.

Outro futuro biólogo, Mayk Honório, conta que vivenciou além do esperado. ” Essa disciplina pede ser resumida em aventura, desafio, realização, superação, sonho, alegria e salvação. Para alguns alunos foi uma terapia, pois conseguiram superar seus desafios e problemas pessoais que a vida traz”, analisa.

O professor Marcos Silveira cita que a realização da disciplina contou com uma ajuda de custo de R$ 200,00 da Pró-reitoria de Graduação e apoio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, o suporte financeiro fundamental do ICMBio para alimentação e combustível, além de outros apoiadores, entre eles, professores do curso de biologia. Nas campinaranas a iniciativa contou o apoio do Balneário que patrocinou a estadia dos participantes no local, e no PNSD, com apoio de uma das pousadas locais, que cobrou um valor simbólico pela hospedagem da equipe.