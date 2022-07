Processo eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde é aberto em Rio Branco

Para levar conscientização sobre os perigos da interferência na rede elétrica, a Energisa promoveu um evento para os moradores da Transacreana, em Rio Branco, no último sábado (9/7). As ocorrências envolvendo arame (peia) da linha de distribuição são comuns e oferecem riscos para a população.

Os moradores também puderam trocar gratuitamente lâmpadas antigas por luminárias de LED, que são mais econômicas e duradouras, e participar de experiências interativas sobre o uso consciente da energia elétrica.

Na ocasião, a Energisa também destacou os investimentos na ordem de R$ 13 milhões na construção de uma subestação, além de 58 quilômetros de linhas de distribuição exclusivas que irão oferecer energia elétrica de qualidade e confiável aos mais de 3,6 mil clientes.

“Foi um evento importante onde pudemos conversar com a comunidade, fornecer informações e orientações, além de ouvir as contribuições e entender as necessidades deles. Essa foi uma primeira edição, vamos organizar outras visitas para levar mais serviços e orientação para cada vez mais perto dos nossos clientes”, comentou o coordenador de proteção e engenharia da Energisa Acre, Bruno Rodrigues.

Intervenção na rede causa prejuízo

Arremessar objetos, vandalismo ou tentar fazer qualquer tipo de manuseio na rede de energia foram ações que deixaram mais de 25 mil clientes sem energia elétrica no Acre, em 2021. Para evitar esse tipo de ocorrência, a Energisa ressalta que somente as suas equipes podem fazer as intervenções no sistema elétrico.

O gerente de Operação da Energisa Acre, Anderson Rodrigues, explica que quando uma pessoa não habilitada mexe na rede, coloca em risco a própria vida e compromete a segurança e o fornecimento de energia de todos os clientes ligados àquela fonte.

“Temos atuado na orientação e disseminação da informação sobre os cuidados com a rede elétrica. Mas ainda há muitos casos de pessoas que por conta própria tentam mexer na rede e acabam se colocando em risco e gerando impacto para a própria população, como a falta de energia”, afirma.

A Energisa destaca que a empresa tem equipes de manutenção de prontidão para atuar no Acre. O atendimento é 24 horas e deve ser solicitado pelos canais de atendimento. Continuamente, a empresa orienta à população sobre os cuidados com a rede elétrica.

“Por ser uma questão de segurança e que pode ocasionar morte, a ação de intervenção na rede é configurada crime. Atualmente está previsto no artigo 265 do Código Penal Brasileiro. Quando isso acontece, registramos o boletim de ocorrência para que todas as providencias legais possam ser tomadas”. Apesar desse ato ser uma atitude isolada, ele tem uma consequência coletiva e é por isso, que no Brasil, é considerado um crime, comenta Augusto Felipe da Silveira Lopes de Andrade, gerente jurídico da Energisa Acre.

Orientações de segurança

As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, fazer instalação de medidores, manobrar chaves seccionadoras na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança.

Além de serem crime, essas atividades são perigosas e podem causar acidentes fatais. “Essas pessoas estão colocando a sua vida em risco e de todos que estão próximos. Orientamos, novamente, que somente a Energisa pode fazer intervenção na rede, pois possuímos equipes preparadas para realizar os serviços com segurança e qualidade”, reforçou Anderson.

Saiba o que não pode ser feito na rede de energia ou próximo a elas:

· Instalar câmeras de vigilância, placas publicitárias, cabos de rede de internet e demais equipamentos particulares nos postes;

· Fazer instalações elétricas direto nos cabos dos postes. Além de perigoso é crime;

· Instalar, retirar ou adulterar medidores de energia;

· Realizar pintura de faixadas improvisando extensores no rolo de pintura;

· Fazer cercas ou alambrados sob a rede elétrica sem aterramento e/ou seccionamento;

· Subir em transformadores ou estruturas de rede de energia. Somente as equipes da concessionária estão habilitadas a fazer intervenções no sistema.

. Quer instalar uma antena, como fazer com segurança? Contrate um profissional qualificado e experiente;

· Garanta que a instalação será feita longe de para-raios e jamais interligue o cabo da antena aos condutores elétricos;

· Na hora da instalação não arremesse cabos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade;

· Nunca faça a instalação em marquises. Elas estão próximas às redes elétricas;

· Não se aproxime ou toque na rede elétrica;

· O local ideal da instalação da antena é o lado oposto da fiação de energia elétrica.

Caso se depare com as situações abaixo descritas, chame a Energisa:

• Cabo rompido, baixo ou próximo a marquises, varandas, faixadas, placas de lojas e painéis publicitários;

Poste quebrado ou com estruturas visivelmente danificadas/quebradas;

• Árvores em contato ou muito próximas à rede;

• Construções/edificações sob a rede elétrica;

• Montagem de andaimes ou outras estruturas metálicas próximas à rede elétrica;

• Atividades de aterro ou escavação próximas aos postes;

• Cercas ou alambrados sem aterramento e/ou seccionamento.

