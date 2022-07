Nível do Rio Acre está tão baixo que já é possível atravessar a pé

Em maio de 2022, o volume de serviços no Acre cresceu 11,7% em comparação ao resultado de abril. Esse foi o maior avanço do período em todo o País.

Já em relação ao mês de maio de 2021, o crescimento é de 10,0%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados nesta terça-feira (12).

O setor de serviços vem oscilando em 2022, com quedas e avanços intermitentes. Em abril, por exemplo, a variação foi negativa (-6,0%).

Em sentido contrário, o setor de serviços no Brasil se expandiu 0,9% frente a abril, na série com ajuste sazonal, acumulando, assim, um ganho de 3,3% nos quatro últimos meses. Dessa forma, o setor se encontra 8,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 2,8% abaixo de novembro de 2014 (ponto mais alto da série histórica).

Na série sem ajuste sazonal, frente a maio de 2021, o volume de serviços em nível nacional teve sua 15ª taxa positiva consecutiva (9,2%). O acumulado no ano chegou a 9,4% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos doze meses passou de 12,8% em abril para 11,7% em maio de 2022, com perda de ritmo pelo segundo mês consecutivo, pois chegara a 13,6% em março deste ano.

Em 4 das 5 atividades pesquisadas apontaram expansão no volume de serviços. O principal impacto positivo ficou com transportes (+12,5%), seguido por prestados às famílias (+39,0%), profissionais e administrativos (+9,6%) e informação e comunicação (+4,0%). Em sentido oposto, apenas outros serviços (-4,0%) recuaram frente a igual mês do ano anterior.

26 das 27 Unidades da Federação apresentaram taxas positivas, com destaque para SP (+11,1%), seguido por MG (+15,0%) e RS (+14,8%). Em contrapartida, DF (-4,3%), assinalou o único resultado negativo do mês.