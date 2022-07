Mais de 150 novos policiais civis iniciam curso de formação no Estado do Acre

Josemir Hairstylist, o queridinho das blogueiras acreanas, participou nesta segunda-feira, 11, do programa da Jô Edição Podcast. O profissional contou sobre os bastidores do seu ofício, suas preferências, as personalidades que atende, deu dicas e revelou um pouco de sua história.

O estilista e expert em peteados de cabelo, com atendimento especializado, nasceu em Sena Madureira, começou a trilhar este caminho com apenas 12 anos, brincando de cabeleireiro com a irmã.

Por ter o sonho de ser independente, ele trabalhou no salão na casa da tia, como auxiliar, ajudando no que era preciso e aos 18 fez seu primeiro curso profissionalizante.

“Sou uma pessoa que aprende muito fácil, mas esta é uma profissão que precisa estudar muito, porque não trabalhamos só com o cabelo e sim com a alto estima das pessoas, com a troca de energia, algo que inicia desde a entrada até a saída”, explicou.

Com um público 100% feminino, Josemir disse que suas clientes sempre exigem o melhor, por isso tem uma equipe treinada e organizada, com a facilidade de atender várias pessoas, com segurança, bons produtos e qualidade.

Além disso, abordou ainda sua relação com a influenciadora digital Juh Velegas, que além amiga e receber os seus cuidados é ainda sua cunhada.

O Hairstylist falou também sobre coloração, pigmentos, tratamentos com os fios longos e curtos, técnicas, estilos, suas inspirações, e os cursos na área que ministra.

Nos preparativos para inaugurar sua nova marca, um novo salão que abrirá nesta terça-feira, 12, na galeria Center Ville em Rio Branco, o acreano declarou o seu amor e sentimentos pelo trabalho.

“Eu amo fazer cabelo, algumas pessoas acham que eu não trabalho e só administro a equipe, mesmo que eu não tenha que fazer nada, eu procuro me incluir em algo, em atender as pessoas”, declarou.

Acompanhe a edição 22 do programa da Jô Edição Podcast e saiba mais sobre os cuidados, consultorias e tendências relacionadas ao cabelo com o Hairstylist Josemir.