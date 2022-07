Frio polar chega ao Acre no sábado e provoca mudanças na temperatura

Teve um final feliz para a história de Reginaldo Dantas, 45 anos, morador de Rio Branco e torcedor fanático do Flamengo. Reginaldo resolveu encarar o desafio de pedalar mais de 4 mil km de Rio Branco, capital do Acre, até a cidade maravilhosa. Tudo isso para realizar o sonho conhecer o Maracanã, templo do futebol brasileiro e mundial, conhecer a sede do time do seu coração Flamengo e conhecer de perto o seu ídolo maior Zico, camisa 10 que se eternizou no time rubro-negro carioca.

Reginaldo é ciclista e pediu demissão do trabalho no ano passado para realizar o sonho de chegar até o Rio de Janeiro de bicicleta.

Em suas redes sociais, ele mostrou que é pé quente. Além de mostrar o registro com o ídolo Zico, ele também esteve nas arquibancadas do jogo entre Flamengo e Tolima da Colômbia quando o time brasileiro venceu pela Libertadores o adversário por 7 a 1.

“Percorri mais de 4 mil km, cortei esse brasilzão todo e conheci muita gente, tantas histórias e graças a Deus realizei o meu sonho”, disse Reginaldo.

Veja o vídeo: