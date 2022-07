Adriana Lobão é exonerada do cargo de secretária adjunta

O ex-vice prefeito de Tarauacá, Chagas Batista, usou as redes sociais no último sábado, 9, para, indiretamente, tecer críticas aos rumores de uma suposta candidatura majoritária do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo com o ex-senador Jorge Viana ao governo e o ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre como vice.

Segundo ele – que é tio do pré-candidato ao governo, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), o atual cenário revela a desunião da esquerda no Acre. “Ao ler noticiário político do Acre fico com a sensação de que o mundo das relações políticas está repleto de tramas conspiratórias”, declarou.

Batista se mostrou revoltado com a demora na definição do grupo – que a princípio, deveria caminhar com Jenilson ao governo e Jorge ao senado da República. “Fica difícil saber o que é verdade e o que é mentira. O que é sincero e o que é falso”, comentou.

Além disso, Chagas criticou a política de direita no país – que, para ele, se apropria de recursos públicos. “Não me refiro à direita, porque essa, só tem um único objetivo na política: se apropriar do orçamento do estado para encher ainda mais a pança. Refiro me a esquerda, que nesse momento crucial da vida nacional, dá a impressão que voltou aos debates do século passado das universidades, entre Leninismo e Trotskysmo”, escreveu.