Mega-Sena acumula e prêmio fica estimado em R$ 27 milhões

Com a explosão de casos de Covid-19 e também com os casos de crianças com síndrome respiratória tem provocado um aumento considerável em busca de atendimento nas unidades de saúde do município, como do estado. Exatamente por isso, as gerências das unidades de saúde tentam convencer a população em procurar o lugar certo para o atendimento que se pretende.

Para tentar organizar o fluxo, o governo definiu que a unidade referência para Covid-19 é a UPA do Segundo Distrito, já no município, a referência é a URAP, Maria Barroso, na região da Sobral. Apesar disso, as demais unidades de saúde tem convivido com alta de procura de pessoas com síndromes gripais. “Estamos na regional mais populosa de Rio Branco. O que acontece é que temos dois Urap’s, que acabam vindo para cá após os testes. O que a gente pede é que quem tiver sintomas ligados à Covid-19 procurem à unidade de referência, mas claro que quem chegar aqui vai ser atendida”, afirma Marcelândia Nogueira, gerente de assistência da UPA da Sobral. A unidade tem atendido uma média de 100 casos de crianças vítimas de síndrome respiratória.

Na unidade de referência Maria Barroso, o número de pessoas também aumentou e a direção pede que só vá até a unidade se estiver sentindo sintomas. “Algumas pessoas nos procuram porque apenas tiveram contato com uma pessoa que testou positivo. O que a gente orienta é que só procure a unidade em caso de ter os sintomas como dor de cabeça, dor pelo corpo, coriza, febre, diarreia, dor nos olhos e garganta”, explica Heloíse Andrade, da URAP Maria Barroso.

A unidade realizou do dia 29 de julho ao dia 6 de julho foram realizados 2.136 testes, sendo que 806 deram positivo. Assim que é positivado, o paciente é encaminhado para o atendimento médico. A média diária é de 350 atendimentos. Após o coleta, o tempo de espera é de que 15 a 20 minutos para o resultado.