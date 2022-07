Acre registra mais uma morte pela Covid-19 e 149 novos casos

Na tarde deste sábado, 9, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou que foram registrados 149 novos casos de coronavírus. Com os dados atualizados, o número de infectados é de 129.904 em todo o estado.

No entanto, apesar da baixa no número de novos casos da doença, o Estado voltou a contabilizar um óbito – fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 aumente para 2.006 em todo o estado. Nos últimos 10 dias, o Acre já somou 4 mortes – sendo duas no último dia 30 de junho, uma no dia 4 de julho e, por último, essa morte no boletim deste sábado, contudo, a paciente do sexo feminino, L. A. F, de 45 anos, deu entrada no hospital de Plácido de Castro no último dia 6 de julho e morreu em menos de 24 horas de internação. A mulher possuía comorbidades e não recebeu doses da vacina contra a covid-19.

Segundo os dados do governo, o Acre registra 335.820 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.879 casos foram descartados e 37 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).