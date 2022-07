Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão de cigarros vindo da Bolívia

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir. Acompanhe.

– Arraial da Ufac

Começa nesta sexta-feira, 8, o Arraial da Universidade Federal do Acre (UFAC), com tudo que a data tem direito, como barraquinhas de comidas, bingo, pescaria, apresentação de quadrilhas, atrações musicais, entre outras. A festividade acontece até o domingo, sempre às 18h.

– Circuito Universo 68

Neste fim de semana, mais uma edição do Circuito Universo acontece em Rio Branco, durante os dias 8 e 9 de julho, no estacionamento da Galeria ao lado do Horto Florestal.

O evento terá feira ao ar livre com venda de comida, vestuário, acessórios, plantas, livros, cristais, entre outras coisas, além de bingo, bazar, pets para doação, pula-pula, pescaria, correio elegante e música ao vivo.

– Bailinho de forró da Fênix

Com dança, diversão, venda de bebidas e claro muito forró, o Centro de Danças Fênix, prepara mais uma edição do Bailinho da Fênix, uma noite especial para os amantes do estilo musical. A festa acontece neste sábado, 9, às 22h.

– Mundo Encantado dos Unicórnios no Via Verde Shopping

O evento “Férias: Mundo Encantado dos Unicórnios” chega ao Via Verde Shopping nesta sexta-feira, 8, e vai até o próximo domingo, 17. Serão dez dias de diversão para a criançada, com oficinas de artes, pintura facial e contação de histórias.

– Tarja Preta

A calourada de medicina, Tarja Preta, com shows dos artistas nacionais, MC Pedrinho e D’ávila Moura, acontece neste sábado, 9, na Maison Borges. Serão mais de 6h de Open Bar e mais 4 atrações locais.

– Recanto FoodBeer

Sexta, sábado e domingo o Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para comemora o fim de semana.

Nesta sexta-feira, 8, a festa Priday, trás os sucessos das cantoras Anitta e Dona Cat. No sábado, 9, o DJ Roa, anima todos com a Uni-Duni-tê, já no dia 10, o Domingão Sertanejo, começa às 12h, com almoço, jogo do Flamengo X Corinthians e apresentação dos artistas Renan e Gabriel, as 19h.