Citando matéria do ac24horas, Perpétua diz que Bolsonaro quer auxílio de R$ 600 para ser reeleito

Publicada nesta sexta-feira (8) no Diário Oficial da União a portaria 33 estabelece o percentual do bônus de desconto, referente ao Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), que garante às famílias que acessam o Pronaf, tanto para custeio quanto para investimento, um desconto no pagamento do financiamento (bônus).

Do Acre, como é tradição, o produto a ser bonificado é o açaí de cultivo. O subsídio será de 22,45% sobre o preço médio de mercado (R$1,14/kg) garantindo valor de R$ 1,47 no quilo do açaí.

Esses valores são muito aquém da realidade do mercado, especialmente quando se trata do consumidor final. Já pronto para consumo, o litro do açaí é vendido em média por R$ 15 em Rio Branco. Os processadores são abastecidos por produtores e comerciantes de Feijó e Plácido de Castro, em geral.

O desconto é concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de julho de 2022 a 9 de agosto de 2022,a ser implementado no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.