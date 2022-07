Prefeitura e governo do Estado iniciam abertura de acesso terrestre entre Porto Walter e Cruzeiro do Sul

As máquinas já estão trabalhando em Porto Walter na abertura do Ramal que ligará o município ao restante do Vale do Juruá. A via vai tirar o município do isolamento via terrestre já que atualmente só se chega em Porto Walter de avião ou barco pelo Rio Juruá.

Os resultados são frutos de um convênio de R$1,5 milhão assinado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens – DERACRE, com a Prefeitura de Porto Walter.

Nesta terça-feira, 05, o prefeito César Andrade acompanhou de perto os trabalhos no Rio Juruá Mirim. Acompanhado pelo Secretário de Obras José Maria Branco e dos vereadores Rosildo Cassiano e Cleide Silva o prefeito César Andrade reforçou o comprometimento com a população e agradeceu a parceria do Governador Gladson Cameli.

“Mais uma promessa sendo cumprida. Um esforço conjunto de prefeitura e governo que reforça o comprometimento com cada cidadão. O Governador Gladson Cameli tem sido parceiro e sensível aos problemas dos municípios isolados. O momento é de gratidão a Deus e a todos os envolvidos. Após a abertura do ramal poderemos sonhar com a estrada”, disse o gestor municipal.