MPAC lançará Anuário de Indicadores de Violência e Criminalidade no próximo dia 16

Elaborado pelo Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC), o Relatório de Informações de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade terá a sua mais recente edição lançada no próximo dia 16 de julho, um sábado.

O Anuário consiste na análise das variáveis contidas nos registros policiais e em bancos de dados existentes no Sistema de Segurança Pública. O relatório tem o objetivo de orientar as ações preventivas e repressivas de controle social, exercidas por instituições comprometidas com a manutenção da ordem pública.

O lançamento será conduzido pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 8h30 da manhã, de acordo com divulgação distribuída à imprensa pela Diretoria de Comunicação (Dircom) do MPAC.