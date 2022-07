Motorista mata mulher atropelada e foge sem prestar socorro no Acre

Com o anúncio da deputada federal Jéssica Sales de que está curada do câncer, a euforia no MDB foi grande. Não apenas pelo fato de que poderá disputar o Senado, mas, porque é uma sobrevivente entre milhares de mulheres e homens que morrem afetados pela doença do câncer no Acre e no Brasil. Jéssica é médica e, mais do que ninguém, sabia que lutava contra um inimigo terrivelmente mortal.

Mas, como ela mesma revelou ao receber o telefonema do médico dando a notícia da cura: “O meu coração transborda alegria, exala gratidão e amor à Deus, à família e as pessoas”. Sim, ao povo, porque Jéssica desde o primeiro sintoma da doença não escondeu nada de ninguém, não sentiu vergonha de dizer: “Estou com câncer e posso morrer, mas vou lutar e vou sobreviver”. Lutou e venceu com ajuda da medicina, porém com fé e com as orações dos que clamaram a Deus pela sua vida.

Ana, mãe do profeta Samuel, um dos maiores na história dos hebreus, disse em sua oração de gratidão pela cura do útero, pelo milagre que recebeu: O Senhor faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor abate e exalta, o Senhor tira um pobre do monturo e o faz assentar-se dentre os príncipes para herdar o trono de glória. Jéssica glorificou a Deus pela sua cura. Quem é o homem ou filho de homem para duvidar da sua fé? Para julgar seu coração? Bem-vinda de volta a vida, Jéssica Sales!

“A tua fé de curou”. (Jesus de Nazaré)

. Aos poucos, a pré-candidatura a vice de Márcia Bittar (PL) vai se diluindo entre os aliados do governador Gladson Cameli, principalmente dentro do PROGRESSISTA.

. Vai sendo assimilada como em processo que, a princípio, parecia estranho.

. Estranho mesmo só o mundo!

. Aliás, tudo é estranho.

. A Covid-19 voltou e a pergunta que se faz nas ruas é:

. Haverá Expoacre?

. Sim, desde que o povo se vacine, volte a usar álcool em gel e máscaras.

. Também crie o hábito de lavar as mãos!

. O deputado Jenilson não deveria atrelar sua candidatura ao governo as decisões do PT.

. Vai à luta, homem!

. A terra gira!

. E como gira!

. Muita reclamação nos municípios do interior, tem dinheiro para tudo, menos para medicamentos, pavimentação de ruas etc.

. Aprenda a votar!

. Bom dia!