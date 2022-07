Homem é flagrado em via pública com 97 munições de fuzil e arma de fogo

Estão abertas as inscrições para 40 vagas nos cursos superiores de Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal do Acre (Ifac) – Campus Xapuri. Os dois cursos são presenciais com aulas no período noturno. Os candidatos podem se inscrever até o dia 08 de julho, pelo site https://web.ifac.edu.br/processoseletivo.

A seleção dos novos alunos será realizada em etapa única, por meio da avaliação do desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio.

Acesse o edital e saiba mais informações: https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/3965/.

O Campus disponibilizará computadores com acesso à internet para que os candidatos que não tiverem acesso à rede efetuem sua inscrição. Para isso, deverão se dirigir ao local munidos de todas as documentações necessárias.

O resultado preliminar está previsto para ser publicado no dia 11 de julho. Já o resultado definitivo e a convocação para matrícula serão divulgados no dia 13 de julho, após às 17h. Os aprovados em 1ª chamada deverão apresentar documentação para realizar a matrícula no Campus Xapuri, no período de 15 a 19 de julho.

Sobre os cursos

O curso de Tecnologia em Agroecologia habilita o profissional para trabalhar com sistemas de produção agropecuária, considerando os aspectos de sustentabilidade econômica, ambiental, social e cultural de modo integrado. A graduação forma profissionais capazes de atender às necessidades da sociedade moderna, que preza pela sustentabilidade do setor agrário e valoriza o consumo de alimentos mais saudáveis.

Já o curso de Tecnologia em Agroindústria visa formar profissionais capazes de preencher uma lacuna existente nas cadeias produtivas do setor: a transformação das matérias primas de origem animal e vegetal em produtos e subprodutos industrializados, com consequente agregação de valor e, com isso, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município e da região.

Com informações do Portal do Ifac.