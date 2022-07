Homem é executado com 7 tiros enquanto trafegava em motocicleta na Cidade do Povo

O presidente da comissão que conduziu a eleição da Academia Acreana de Letras (AAL), Enilson Amorim, encaminhou ao ac24horas a carta por meio da qual o paleontólogo Jonas Filho, ex-reitor da Ufac, foi comunicado do descumprimento do edital que impossibilitou a homologação de sua candidatura a uma das dez cadeiras que estavam vagas.

A desclassificação de Jonas Filho do certame causou surpresa de muita gente, principalmente no meio acadêmico, pela sua reconhecida atuação e produção no campo científico, e foi motivo de duras críticas feitas por ele mesmo tanto à Comissão Eleitoral quanto à presidente da AAL, Luísa Galvão, a quem acusou de agir com parcialidade.

A acusação de parcialidade se deu por ela ter, segundo Jonas, divulgado em suas redes sociais imagens de alguns candidatos em detrimento de outros no ato da inscrição. Sobre o caso, a imortal disse que o ex-reitor não aceita a não homologação da sua candidatura, que se deu em razão dele não ter entregado a sua produção intelectual, conforme exigia o edital de abertura do certame realizado no dia 30 de julho.

“Temos os documentos que entregou como prova da ausência de sua produção, que ele deixou de apresentar. A Comissão Eleitoral foi muito ética e agiu em conformidade com o que previa o edital. A Academia Acreana de Letras se conduz com zelo, respeito e responsabilidade. A eleição foi conduzida com toda lisura. Jonas quer incendiar a AAL e o sodalício ”, disse Luísa Galvão.

Enilson Amorim, presidente da Comissão Eleitoral, solicitou a publicação da carta encaminhada a Jonas Filho, segundo ele, para que não paire qualquer dúvida para a sociedade acreana de que a Academia Acreana de Letras agiu de maneira ética ao oferecer ao candidato as razões pelas quais a sua candidatura não foi homologada.

A seguir, a íntegra do documento e a comprovação, pelo WhatsApp, do recebimento por Jonas Filho: