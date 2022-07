Acre tem quarta-feira quente com chances de chuvas pontuais, aponta previsão

O senador Sérgio Petecão (PSD), presidente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado federal, aprovou o Projeto de Lei (PL) 1.731/2021, que estabelece piso salarial de R$ 4.800 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, além de definir uma jornada base de 30 horas semanais.

Para dar celeridade ao processo, o senador Sérgio Petecão incluiu o projeto na votação desta terça-feira, 5. Com a proposta em pauta, foi possível apreciar a matéria e aprová-la. Agora, o PL segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Petecão destacou a importância desses profissionais durante a maior crise sanitária dos últimos tempos. “Esses trabalhadores são fundamentais para o tratamento e recuperação de pessoas acometidas pelo covid-19. São verdadeiros guerreiros que também estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Esses profissionais nunca tiveram um piso salarial estabelecido. É uma grande vitória”, ressaltou o presidente da CAS.

Rodrigo Campos é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional agradeceu o empenho do senador Petecão na aprovação do projeto. “Todos os profissionais do Brasil agradecem ao senador, principalmente os profissionais aqui na região, por esse compromisso firmado, cumprindo a palavra e ficando na história como parte importante desse processo de valorização dos profissionais”, declarou.

Especialistas do Brasil inteiro comemoraram o avanço do projeto.

Jefrson Mendonça é fisioterapeuta e intermediou as tratativas entre o senador e o conselho. Ele também agradeceu a dedicação do senador. “É uma grande conquista para a nossa categoria. Agradeço o comprometimento do senador Petecão, a aprovação do piso salarial é um marco para os profissionais”, concluiu.