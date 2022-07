Citando Chico Mendes, Zen diz que governador “odeia história do Acre”

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (5) durante sessão da Assembleia Legislativa, que é necessário realmente reformatar o edital do concurso da Secretaria de Saúde. Em outro tema, ele pediu que o documentário “Céu Fechado”, de Whidy Melo, seja projetado no telão da Aleac. “Quero parabenizar a todos que trabalharam na feitura do documentário”, disse o parlamentar. O documentário está publicado no ac24horas, mostrando o drama das mães que perderam os filhos para as síndromes respiratórias.

“Nesta segunda-feira (4) foram anunciadas medidas para Santa Rosa do Purus e Jordão, uma delas foi o aumento das passagens aéreas. Houve um reajuste de 50% no preço dos bilhetes, em função do reajuste do querosene de aviação. Outra medida foi a retirada da empresa Rio Branco Táxi Aéreo da rota dessas duas cidades. Uma empresa que trabalha nessa integração há décadas, que presta serviços naquela região de salvar vidas por várias vezes”, completou o deputado criticando a omissão do poder público na questão.

De acordo com Magalhães, Jordão tinha voos regulares três vezes por semana e agora terá um único voo pela empresa Ortiz Táxi Aéreo. “A falência das empresas locais é resultado da política adotada pelo governo de Gladson Cameli, que contrata empresas de Manaus. A aviação regional ficou completamente fora desses contratos e no momento do alto preços dos combustíveis não seguraram”, disse o oposicionista condenando com veemência o abandono de políticas como o programa Rotas Aéreas, que foi abandonado.

“Vivemos um momento de quebradeira total das empresas locais e ausência de políticas e abandono da prestação do serviço em municípios que precisam”, disse Magalhães.