Caravana do Desenvolvimento tem início em Senador Guiomard

Teve início na segunda-feira, 4 de julho, em Senador Guiomard, mais uma edição da Caravana do Desenvolvimento. O mutirão gratuito de qualificação profissional é ofertado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, que reúne FIEAC, IEL, SENAI e SENAI, em parceria com a Federação do Comércio (Fecomércio), por meio do Senac, e Prefeitura Municipal do Quinari.

Centenas de pessoas estão matriculadas e já começaram os cursos profissionalizantes, que seguem até o dia 22 de julho. Francisco Jandiro, de 56 anos, inscreveu-se nos cursos de Informática Básica e Cozinha Brasil. Ele está desempregado e pretende ficar melhor preparado para quando surgir uma oportunidade de trabalho. “Não podemos perder uma chance de ouro como essa. Trabalhei muito tempo em fazenda, tive alguns problemas na coluna, e agora quero atuar em uma atividade que exija menor esforço físico. Estou me qualificando para isso”, comentou.

Já Ana Lúcia Alencar Bessa trabalha com a venda de bolos e chocolates e optou por fazer quatro cursos da Caravana do Desenvolvimento para atualizar e ampliar seus conhecimentos. “Comecei nessa área após fazer um curso no SENAI. Agora, decidi fazer os cursos de Bolos e Tortas, Pães e Massas, Confeitaria Básica e Pizzaiolo. Deus abriu essas portas e temos que aproveitar ao máximo. Eu teria que me programar para fazer esses cursos e agora nem precisarei mais de todo esse esforço de deslocamento”, enfatizou.

Entre os cursos ofertados pela Caravana do Desenvolvimento em Senador Guiomard estão os de Montador de Móveis, Trabalho em Altura (NR-35), Aperfeiçoamento em Instalações Hidráulicas, Fabricação de Móveis sob Medida – MDF, Aperfeiçoamento em Pintura de Obras, Corte de Cabelo, Design de Sobrancelhas, Primeiros Socorros, Redação para o Enem, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico, entre outros. As aulas são realizadas em carretas móveis do SESI e do SENAI e em espaços públicos da cidade.

Assessoria FIEAC