Cajado vem ao Acre na quinta empossar Gladson Cameli na presidência do PP

Após toda a polêmica envolvendo quem deveria assumir o PP, finalmente, está previsto para a manhã da próxima quinta-feira, 7, na sede da sigla em Rio Branco, uma cerimônia que vai oficializar o governador Gladson Cameli na presidência do Progressistas. A informação foi repassada ao ac24horas por interlocutores do “ninho azul” nesta terça-feira, 5.

No último dia 22 de junho, ocorreu na sede do Partido Progressistas em Brasília, uma reunião comandada pelo presidente nacional, deputado federal Cláudio Cajado, e a cúpula da sigla do Acre, onde ficou definido que Cameli deveria assumir o comando do partido visando as eleições deste ano.

A solenidade deverá ser pomposa, haja vista que, o presidente nacional, deputado federal Cláudio Cajado, virá pessoalmente ao Estado empossar o chefe do executivo acreano no lugar da ex-presidente, senadora Mailza Gomes.

Com o comando do PP nas mãos, Gladson irá aceitar a montagem das chapas de deputado estadual e federal, além da composição da chapa majoritária – com a indicação, ou não, de um nome para a disputa da vaga do senado da República – que após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu espaço para os candidatos ao governo apoiarem mais de uma candidatura ao Congresso Nacional.