Estátua de Chico Mendes continua jogada no chão após 3 dias

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Três dias após o crime de vandalismo que derrubou a estátua do líder seringueiro Chico Mendes, no memorial da Praça Povos da Floresta, no centro de Rio Branco, o monumento continua abandonado no local.

No sábado, 2, a Polícia Civil do Acre, declarou que deu início aos procedimentos de pericia técnica para identificar os autores da prática delituosa.

Em nota, o governo do Estado afirmou que a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vai iniciar o trabalho de recuperação da estátua e do espaço ainda nesta segunda, com a conclusão dos serviços até o final desta semana.

A filha do ambientalista, Ângela Mendes, divulgou um vídeo nas redes sociais, no sábado, solicitando providências do poder público.

“Essa é a cena desde ontem. A estátua do meu pai totalmente abandonada. A gente está percebendo claramente qual a importância que esse governo tem dado à trajetória, a história do ambientalismo no estado e no Brasil”, desabafou.