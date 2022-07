Desembargadora Waldirene Cordeiro assume governo do Acre

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, assume nesta segunda-feira, 4, o governo do Estado, em razão da ausência do governador Gladson Cameli, que viaja para cumprir agenda de trabalho.

Enquanto a desembargadora-presidente estiver no exercício temporário do Poder Executivo, a Presidência do TJAC é exercida pelo desembargador Roberto Barros (vice-presidente) até esta terça-feira, 5.

Essa é a oitava vez que a desembargadora assume o governo do Estado. A iniciativa segue determinação prevista na constituição estadual.