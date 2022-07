Damasceno diz que decisão do TCE é referente aos últimos 6 meses de gestão em 2016

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma Caminhonete e uma bicicleta tirou a vida do peão da Fazenda Recreio, Júlio César, de 39 anos, na manhã desta segunda-feira, 4, no km 17, da BR-364, após a Vila Liberdade, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) Júlio César transitava em sua bicicleta na BR-364 no sentido Rio Branco-Porto Velho, com destino ao seu trabalho na Fazenda Recreio. Quando o motorista da caminhonete modelo S-10, de cor prata, placa OXP-7415, que trafegava no mesmo sentido colidiu violentamente na traseira da bicicleta. Com o impacto, Júlio foi arrastado por mais de 50 metros no asfalto e caiu desmaiado. A caminhonete ficou com a frente parcialmente destruída.

O motorista permaneceu no local e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo trabalhador Júlio César que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Rodoviários Federais para os trabalhos de perícia. O corpo de Júlio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O motorista da caminhonete, um idoso, relatou aos policiais que a região estava com muita neblina e não vizualizou o ciclista na BR-364.

Segundo informações de amigos de trabalho, Júlio César chegava sempre cedo na fazenda e todos os dias fazia sempre o mesmo trajeto. O peão deixou três filhos e uma esposa.