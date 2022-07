Criança com Doença de Chagas volta a ser internada e Saúde investiga possíveis novos casos

A menina de 10 anos contaminada com a Doença de Chagas e que havia recebido alta do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no último sábado, 2, voltou a ser internada nesta segunda-feira, 4, no interior do Acre. Segundo a médica infectologista Rita de Cássia, a paciente havia sido liberada de forma indevida. No unidade de saúde, ela passará por novos exames e receberá tratamento.

O pai relatou aos profissionais de saúde que a menina tomou açaí há mais ou menos um mês e que há sete dias ela estava com febre, frio, pele amarelada e abdômen inchado. Nesta segunda, o pai da menina foi até a secretaria municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul em busca de medicamentos para a filha e foi alertado de que deveria retornar para o Hospital do Juruá com a menina. Ela agora tem o acompanhamento de infectologista.

Investigação Epidemiológica

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, Rafaela Oliveira, afirma que a coleta de material para a realização de exames em familiares da menina terá início nesta terça-feira, 5. Ela garante que equipes irão até o local onde a família mora.

“Iniciaremos as coletas de alguns familiares amanhã. Outros agendamos para a quinta-feira no posto de Saúde do Liberdade. Estamos nos programando para realizar uma investigação na comunidade também, juntamente com a vigilância entomológica”, explica ela.

Há informações não confirmadas de que um parente da garota também apresentou sintomas da Doença de Chagas.