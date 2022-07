Cinco pessoas são presas com motosserras por desmatamento ilegal no Acre

Mais uma tentativa de homícidio foi registrada na capital na madrugada deste domingo, 3. Gênesis Mateus Pereira da Silva, de 23 anos, foi ferido a tiros na rua Pedro Vaz de Caminha, bairro Carandá, na região da Baixada da Sobral.

A guarnição Policial foi acionada via COPOM para ocorrência de disparo de arma de fogo e ao chegar ao local encontraram o homem caído e sangrando em via pública.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu relatar aos policiais que estava bebendo com dois “amigos” na Baixada da Sobral, e que em determinado momento eles se desentenderam, pois “os amigos” o acusaram de fazer parte de uma organização criminosa rival e que não poderia estar na área do Bonde dos 13.

Os dois indivíduos, que não tiveram os nomes e nem as características mencionadas, efetuaram sete tiros que atingiram as costas, panturrilha esquerda e braço direito de Gênesis, fugindo do local com o seu celular.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave de saúde. Segundo os socorristas do SAMU, um dos projéteis atingiu as costas Gênesis e ele pode ficar paraplégico.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia e o caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).