Acre é o 2º estado com maior número de casos de injúria racial

A semana foi de tensão entre a esquerda no Acre. Por conta do PT ainda não ter decidido se apoia a candidatura de Jenilson Leite (PSB) ao governo do estado, levantando a possibilidade do partido lançar candidatura própria ao Palácio Rio Branco não agradou o parlamentar. Jenilson chegou a dizer na sexta-feira, 1, ao Blog do Crica, que a culpa era do ego de Jorge Viana. “Foi afrontosa, uma falta de respeito à minha candidatura e aos aliados. O problema do Jorge Viana é o ego que o impede de se sentir representado por qualquer candidatura de um aliado”, disse Jenilson.

No mesmo dia, Jorge Viana foi entrevistado no Boa Conversa, mas fugiu de polêmica com Jenilson e o PSDB e preferiu não falar sobre o assunto.

Neste domingo, 3, Jenilson e Viana participaram da Corrida do Fogo em alusão ao aniversário do Corpo de Bombeiros. Os dois se encontravam e se cumprimentaram de forma cordial e chegaram a conversar por alguns instantes. A expectativa é que nas próximas semanas, Viana decida se vai ser candidato ao senado, ao governo e se o PT, caso decida postular uma vaga ao Senado Federal, irá caminhar com Jenilson. O parlamentar já disse que sua candidatura está mantida com ou sem o apoio petista.