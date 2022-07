Filha de Chico Mendes pede providências do Poder Público sobre depredação de estátua

A ativista ambiental e filha de Chico Mendes, Ângela Mendes, se manifestou nas redes sociais, neste sábado (2), sobre a reincidente depredação sofrida pela estátua do líder sindical instalada na Praça dos Povos da Floresta, no centro de Rio Branco, que foi derrubada na madrugada da última sexta-feira (1º).

Em 2018, a estrutura já havia sido vandalizada, com o roubo da estátua menor que representava o filho de Chico, Sandino, que na representação segurava na mão do pai. A peça furtada foi encontrada dias depois em um beco nas imediações da papelaria Globo, mas não foi devolvida ao seu lugar.

Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de indignação com o ato de vandalismo contra o patrimônio. Presidente do comitê que leva o nome do pai, Ângela Mendes pediu investigação, além de fazer críticas ao descaso que considera existir por parte do governo ao legado e à trajetória de Chico Mendes.

“Espero que o poder público investigue e tome as providências contra essa depredação não só ao patrimônio público, mas histórico e cultural de nosso País, estamos falando da imagem simbólica do Patrono do Meio Ambiente Brasileiro. Não tomar nenhuma medida confirma a disposição do atual governo de continuar agindo para o apagamento do símbolo maior do Estado do Acre. Em mim dói ver o tratamento que esse governo dispensa a todo legado e à trajetória de meu pai.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Acre prometeu investigar e tomar as medidas legais.

“Ao tomar conhecimento do fato criminoso praticado contra o patrimônio público que envolveu a estátua de Chico Mendes, afixada na Praça Povos da Floresta, região central da cidade, a Polícia Civil já tomou as devidas providências indo ao local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”, diz a nota.