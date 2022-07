Acreano Arthur Marçal é selecionado para semifinal do The Voice Kids

Áudios compartilhados por dois homens está circulando nas redes sociais afirmando a descoberta de ouro e diamante no Parque Nacional da Serra do Divisor, conhecido também por Serra do Môa, unidade de conservação federal de proteção integral no interior do Acre. Os mais de 800 mil hectares do parque estão distribuído nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves e abrigam a maior biodiversidade da Amazônia.

“Estourou uma grota de ouro e diamante na Parque do Môa e o bagulho tá doido lá. Tem garimpeiro virado no cará…. Vamos para cima porque quem quem chega primeiro bebe água limpa”, conta um homem que seria um garimpeiro.

A outra voz masculina presente no áudio destaca que há ameaça de polícia na área e que “no Cruzeiro no Acre até as botas dos peões saem sujas de ouro”, conta.

Mas a notícia sobre a descoberta e a “corrida” do ouro foi considerada falsa pelos moradores e autoridades locais.

Argemiro Oliveira, o Miro, dono de uma pousada no Parque, disse que não há ouro nem diamante no local e nem há garimpeiros na região. “Aqui nem se ouve falar disso e está tudo calmo. Não tem garimpeiros, só turistas”, relata

A gerente de outra pousada do Parque, Ediléia Cavalcante, que também faz o transporte de turistas para o local, relata que a procura para chegar ao local, é exclusivamente de turistas. “O que cresceu foi só a procura de turistas mesmo desde o início do ano”.

A Assessoria de Comunicação da prefeitura de Mâncio Lima diz não ter conhecimento sobre a descoberta nem da corrida do ouro até a Serra, o que é feito por meio do Porto do Rio Japiim, que dá acesso ao Rio Môa. “Pelo município de Mâncio Lima não está subindo garimpeiro para o Parque”, informa.

O delegado de Polícia Civil, José Obetânio, diz não ter observado aumento de pessoas de fora no município.

Para entrar no parque, é necessário a autorização do Instituto Chico Mendes-ICMBio e no caminho, na localidade São Salvador, há um posto do Exército Brasileiro. Uma equipe do Instituto Chico Mendes-ICMBio está no local mas também não faz Operação de fiscalização nem combate à atividades de garimpo de ouro e diamante.

Uma equipe do IBAMA está no Vale do Juruá desde o final de semana mas a missão não se refere ao Parque Nacional da Serra do Divisor. A Assessoria de Comunicação da Polícia Federal diz não ter conhecimento do assunto.

Maior biodiversidade da Amazônia

Criado em 16 de junho de 1989, o Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza localizada no estado do Acre, na fronteira com o Peru, com território distribuído pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. No local há cachoeiras, trilhas e cavernas e a maior biodiversidade da Amazônia. Próximo ao Parque há as Terras Indígenas Nukini e Nawa.

OUÇA O ÁUDIO: