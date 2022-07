Polícia Civil busca autores que vandalizaram estátua de Chico Mendes na capital

As crianças que fazem tratamento no Centro Especializado de Reabilitação (CER III), tiveram uma sexta-feira, 1, especial. Muitos participaram pela primeira vez de um arraial de festa junina.

As crianças fazem tratamento no local com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, programa de saúde auditiva, pediatra, psicólogo. É também no centro onde as crianças com autismo recebem atendimento.

A direção e os profissionais organizaram um arraial para a criançada com tudo que tem direito, inclusive, a decoração junina que não poderia faltar. “Procuramos apoio de parceiros e tivemos a colaboração das pessoas que compõem a parte técnica e administrativa do CER para promover esse momento especial, já que sabemos a importância desse tipo de atividade para a evolução no tratamento”, afirma Sóron Steiner, gerente de assistência do CER III.

O Centro, apesar de ser referência, sofre com a falta de vagas para novos pacientes. O problema é que as crianças que fazem tratamento não costumam receber alta, já que são pacientes que precisam pela vida inteira de acompanhamento. Sem novos profissionais e sem a ampliação da estrutura não há como receber novas crianças.