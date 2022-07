“Dupla da Pulseira” é presa com drogas e são liberados da delegacia em menos de 2 horas

O aplicativo para dispositivos móveis do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já está disponível para usuários dos sistemas Android e iOS no Estado acreano.

Com mais de 40 serviços disponibilizados, o programa garante praticidade, rapidez e segurança no atendimento. Foi desenvolvido em parceria com a empresa Search Tecnologia, que administra o Sistema Estadual de Gestão de Trânsito (Getran).

A iniciativa foi apresentada durante a cerimônia de entrega de obras, veículos e equipamentos para as Forças de Segurança do Estado, realizada nesta quinta-feira, 30, com várias autoridades estadual, entre elas, o governador Gladson Cameli.

Para utilizar app Detran.Ac, é preciso fazer o download nas lojas de aplicativos do seu celular e fazer um cadastro com o CPF, primeiro nome, seguido da validação de identidade com uma fotografia.

“Vivemos em uma região onde as pessoas precisam acessar nossos serviços e nem sempre podem estar onde ele é oferecido. Eliminando barreiras, o Detran vai estar onde as pessoas estiverem”, disse a presidente do órgão, Taynara Martins.