Acre volta a ter média de quase 200 casos diários de Covid-19 ao longo da semana

Na noite desta sexta-feira, 1, foi realizado o primeiro Arraial no Lago do Amor. O local, inaugurado em 2018, rapidamente se tornou uma das boas opções para passeios em família na capital acreana. No entanto, a escuridão em parte do local tem sido alvo de reclamações de quem frequenta o espaço. Na sexta, a iluminação das barracas juninas era um contraste com boa parte do Lago do Amor às escuras.

“Esse é um lugar tão novo na nossa capital, onde a gente já tem pouca opção, não pode ficar desse jeito. Sem falar que moramos em uma cidade que não pode ser chamada de tranquila e com uma escuridão dessas favorece à bandidagem”, afirmou o autônomo Felipe dos Santos, que saiu com a família para passear.

O ac24horas procurou o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, sobre a manutenção da iluminação pública no Lago do Amor. “Vamos enviar uma equipe ainda na noite desta sexta para verificar o que está acontecendo, já que fizemos recentemente manutenção em toda essa área”, garantiu.