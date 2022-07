Os Cobras Dance animam a noite deste sábado no Carnavale de Brasiléia

As comemorações dos 112 anos do município de Brasileia iniciaram nesta semana, com isto, na sexta-feira, 1 de julho, começa o tradicional carnaval fora de época, o Carnavale. A festividade acontece até o domingo, 3, e terá atrações locais e nacionais.

Neste sábado, 2, o grupo acreano Os Cobras Dance, se apresentarão no evento, divertindo o público e relembrando os velhos tempos com suas músicas.

Com 22 anos de estrada e 7 cds gravados, o duo de amigos prometem animar o público, tanto da nova quanto da velha geração, com os sons que marcaram história em todo o Estado.

“Sábado no Carnavale, os Cobras Dance se apresentam com muito alegria, diversão e nostalgia. Este é um dos eventos mais esperados do ano, que com certeza está nos calendários dos acreanos, como uma das maiores festas. É a primeira vez que vamos participar e será uma realização muito importante para nós”, disse Samyron Andrade, componente do grupo.