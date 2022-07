Jéssica Sales recebe alta e já está em casa após passar por cirurgia

A deputada federal Vanda Milani (PROS-AC) foi quem mais liberou recursos para os municípios do Acre. Esse fim de semana, nas comemorações dos 112 anos de emancipação política do município de Brasileia, ela entregou R$ 980 mil em veículos, consolidando mais de R$ 25 milhões liberados para as regionais, incluindo o Juruá, o Alto e Baixo Acre. Nesta etapa, com o empenho da parlamentar junto aos ministérios e secretárias de estado, além de Brasileia, Rio Branco, Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul, Capixaba, Xapuri e Assis Brasil foram contemplados com a liberação de emendas de bancada, emendas especiais e emenda parlamentar.

“Fizemos uma força-tarefa junto aos Ministérios e as secretarias de Estado para não perder recursos e beneficiar o maior número de pessoas e segmentos. A Orla do XV, o sistema de abastecimento de água potável e uma série de outros projetos tiveram recursos liberados em 2019. Somente para a Orla foram R$ 17,8 milhões. O momento de recuperação econômica não pode ser prejudicado com burocracias, a geração de emprego e renda deve ser prioridade. Essas obras aquecem a economia regional”, analisou a deputada.

“A deputada Vanda Milani é campeã em liberação de recursos para Brasileia”, disse a prefeita Fernanda Hassem no ato de entrega de uma retroescavadeira e um caminhão pipa nesta sexta-feira, dia 1. A agenda fez parte das comemorações de 112 anos de aniversário da cidade. Os equipamentos foram adquiridos por meio de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), emenda de R$ 980 mil que vai atender a secretaria de agricultura.

“A doutora Vanda se consolidou como madrinha dos municípios do Acre. Tem atuado com muito prestígio junto aos ministérios em Brasília, fruto disso, tem sido essa agenda intensa de entrega de equipamentos e implementos. O Acre ganha com o seu trabalho” disse o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) que prestigiou a entrega de veículos em Brasileia.

Ainda em fortalecimento do setor produtivo, a deputada liberou em Plácido de Castro, R$ 540 mil para a construção do Porto dos Pescadores atendendo a um sonho da categoria. O município executa uma emenda de R$ 1 milhão para revitalização da Praça Central e vai ser beneficiado ainda, com R$ 2 milhões para construção de um novo mercado. No início do ano, Vanda Milani liberou mais de meio milhão entregue através de implementos agrícolas e um moderno caminhão para a Colônia de Pescadores.

“Plácido de Castro está avançado graças ao olhar diferenciado da doutora Vanda que é mais que uma madrinha, para a nossa cidade ela é uma mãe, vem ajudando muito no desenvolvimento da agricultura familiar”, disse o prefeito Camilo Silva.

Em Capixaba, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) começaram as perfurações de poços semiartesianos para 32 famílias inseridas nos Projetos de Desenvolvimento Sustentável Campo Alegre e Nova Promissão. Mais R$ 780 mil em recursos pagos através de emendas especial. O município também recebeu Calcário adquirido com recursos destinados pela deputada Vanda Milani.

Para Cruzeiro do Sul, a deputada também destinou emendas para o sistema de abastecimento de água beneficiando a comunidade de Santa Luzia, na região do Juruá, moradores localizados entre as comunidades de Lagoinha e Liberdade na divisa com Tarauacá. Para a região foram alocados R$ 1,5 milhão para saneamento básico.

Os recursos chegam até a tríplice fronteira, em Assis Brasil. A deputada destinou R$ 400 mil para reforma da Câmara Municipal, R$ 1,6 milhão para a construção da Orla do Rio Acre, que vai organizar o setor de carga e descarga entre as cidades fronteiriças. A Colônia de Pescadores foi beneficiada com R$ 150 mil para a reforma do prédio da instituição. O estádio de futebol do município, com apoio da deputada, receberá lâmpada de led.

“Eu estou muito motivada a ajudar muito mais o meu estado. Foram mais de R$ 200 milhões já liberados para todo o Acre nesses três anos e meio de mandato sem olhar para cores partidárias, priorizando a melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa. Essas obras geram emprego e aquecem as economias, me sinto muito honrada em poder ajudar os cidadãos de bem. Vou fazer muito mais se Deus quiser”, concluiu.