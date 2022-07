Casos de Covid-19 aumentam quase 3 vezes no Acre e força retomada de restrições

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre desabafou ontem com o BLOG que, já sentiu não ser a sua candidatura a deputado estadual uma prioridade para o PT. Reclamou que há uma campanha feita por outros candidatos do partido para não votar nele, sob a falsa premissa de que já ganhou a eleição.

Alexandre diz que até entende o seu isolamento, mas ressalta para sedimentar a sua queixa de não ser prioridade, o fato de que os diretórios do PT estão todos trabalhando para outros candidatos do partido. Mas fez questão de enfatizar que, ainda assim, está de cabeça na campanha do Jorge Viana (PT) para o Senado.

Marcus Alexandre ressalta que vem lutando contra a situação que enfrenta fazendo a sua campanha conversando com as pessoas, como sempre fez quando foi prefeito de Rio Branco. “Este clima de já ganhou não existe”, diz Marcus, que não esconde a revolta de estar só na sua candidatura.

CONTINUA AJOELHADO

O CANDIDATO do PSB ao Governo, deputado Jenilson Leite, ainda permanece de castigo ajoelhado no milho, imposto pelo PT, que continua a fazer firula para declarar apoio à sua candidatura ao governo. Quando o PT vai lhe tirar do castigo, é essa a grande dúvida do Jenilson.

CANDIDATURA QUE SE SEDIMENTA

ENTRE OS QUE estão disputando mandato pela primeira vez, quem está sedimentando apoios importantes à sua candidatura, é o candidato a deputado federal, Fábio Rueda (União Brasil). A campanha é bem coordenada.

REAÇÃO FORTE

NÃO posso brigar com a notícia. É grande a pressão de políticos e, principalmente, da família do governador Gladson Cameli, para que ele não coloque a Márcia Bittar (PL) de vice na sua chapa. É um rolo-compressor contra.

VOLTO A BISAR

COMO CONHEÇO um pouco da aldeia continuo me reservando ao direito de não anunciar nenhum nome como definitivo, na chapa do governador Gladson para vice. No dia que fizer o anúncio oficial, registrei o fato.

ISSO PODE, ARNALDO?

A EMPRESA RICCO, da iniciativa privada, está sendo custeada pela prefeitura de Rio Branco. É a dedução ao ver um novo repasse do prefeito Tião Bocalom de R$ 8 milhões para os donos da Rico. Isso pode, Arnaldo?

PSDB, O PRIMEIRO A PRESSIONAR

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) orientou os partidos do seu grupo político a fazer manifestação pública a favor da candidatura da Márcia Bittar (PL) de vice na chapa do Gladson. O PSDB foi o primeiro do grupo a cumprir ontem o roteiro traçado para pressionar o governador, emitindo uma nota. Isso faz parte do jogo político. Cabe ao governador aceitar ou não a pressão.

O PT NÃO É MAIS DESCULPA

ESTÁ FORA de moda justificar uma omissão de quem está no poder estadual ou municipal de que, determinada iniciativa não foi tomada em gestões passadas, como desculpa de gestões atuais por suas omissões. As urnas já tiraram o PT. Quem casa com a viúva, cria os filhos.

NÃO GANHARAM COM O DISCURSO?

NÃO ganharam as eleições estadual e municipal com o discurso que o PT era incompetente, e que no poder resolveriam todos os problemas do estado e da capital?

NÃO RESISTE UM SOPRO

QUANDO for julgada a Ação de Inconstitucionalidade contra o projeto que colocou servidores temporários do ISE no quadro do estado sem concurso, a ilegalidade é tão grande que não suportará a um sopro jurídico. E esses servidores vão cair na real de que foram enganados.

O MELHOR QUE PODERIA FAZER

DESISTIR da sua candidatura ao governo do estado foi o melhor que o empresário rural Jorge Moura poderia fazer. A sua chance de vencer a eleição era muito remota.

NUNCA ACREDITEI

QUEM acompanha o BLOG deve se lembrar que, nunca acreditei nessa candidatura do Jorge Moura, e que só acreditaria, no momento que fosse registrada no TRE.

ANOTEM PARA CONFERIR

A ELEIÇÃO para o governo será decidida no segundo turno e muito disputada, ninguém pode colocar por antecipação a faixa de governador no peito. Já vi muito favorito ser derrotado pelos chamados azarões políticos.

TUDO REMA CONTRA

O BOLSONARO está numa maré de azar, tudo está dando errado. Veio o escândalo dos pastores evangélicos e o ex-Ministro da Educação, que acabou demitido; veio agora o escândalo de assédio sexual envolvendo o presidente da CEF, um dos mais próximos do presidente; e teve de ser decepado. Tudo isso, reflete negativamente na sua campanha pela reeleição.

FACA NO PESCOÇO

O QUADRO político que se pode hoje pincelar sobre o governador Gladson, nesta confusão para a escolha do vice, é a de quem tem de tomar uma decisão com a faca no pescoço. Mas, é o único culpado pelo cenário.

NADA DISSO ESTARIA ACONTECENDO

O PROBLEMA é que o governador Gladson não fez política, deixou o barco correr solto sem ninguém no timão. Tivesse ele no início do ano reunido todos os partidos aliados, e dito: eu escolho o vice, porque tem de ser da minha confiança, e vocês definem a candidatura ao Senado na chapa por pesquisas; não estaria ele hoje acuado no canto do ringue envolto num mar de intrigas.

ADVERSÁRIOS DEFINIDOS

O SÉRGIO PETECÃO (PSD) já tem o advogado João Tota (PSD) como seu vice e a deputada federal Vanda Milani (PROS) de candidata ao Senado; a Mara Rocha (MDB) terá a deputada federal Jéssica Sales (MDB), como candidata a senadora, e a escolha do vice não comportará confusão; o deputado Jenilson Leite (PSB) terá o Jorge Viana (PT) no espaço para o Senado, e o vice não terá problema na escolha. Só na chapa do Gladson que está tendo toda essa confusão. Quem está no poder tem de saber usar o poder. Ou não tem sentido ficar num cargo de mando.

FRASE MARCANTE

“O sofrimento é o fio com o qual se tece o tecido da alegria”. Henri-Marie de Lubac.