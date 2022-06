Reforma na SEPA vai completar um ano e servidores questionam compra de móveis de fora

O clima das eleições estaduais deste ano segue tenso antes mesmo do início do pleito eleitoral, e na tarde desta quarta-feira, 29, os dirigentes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e do Partido Progressistas emitiram notas divergindo da possível presença da pré-candidata ao Senado da República, Márcia Bittar (PL) como vice na chapa majoritária do governador Gladson Cameli.

Em nota que circula nas redes sociais, sem a assinatura do presidente da executiva estadual do ninho tucano, Manoel Pedro – o Correinha, o ninho tucano reiterou lealdade ao governo, mas manifestou claro apoio a Márcia Bittar. “O PSDB do Acre se manifesta em apoio à indicação do Partido Liberal (PL), que indica o nome de Márcia Bittar ao cargo de vice na chapa de Gladson Cameli, e recomenda ao governador que use de sua sabedoria para manter no seu entorno aqueles que lhe ajudaram a chegar ao Palácio Rio Branco e que têm feito tudo aquilo que lhes é cabível para fazê-lo, mais uma vez, o nosso governador”, ressaltou.

O PSDB lembrou ainda que durante o mandado de Gladson esteve leal aos interesses do governo. “É um dos únicos partidos, senão o único, que jamais esteve indeciso quanto a permanecer na base de apoio do governador Gladson Cameli, sempre manifestando clara e convicta defesa à sua candidatura e, acima de tudo, a esse projeto político que nós levamos ao poder, conjuntamente, em 2018”.

No entanto, os deputados estaduais do PP, José Bestene, Manoel Moraes, Maria Antônia, Gerlen Diniz e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, discordaram do posicionamento do PSDB e demais partidos aliados e defenderam que a escolha do vice deve ser exclusivamente de Gladson Cameli. “Neste tocante, advogamos a tese, externada repetidas vezes por nosso Governador, de que a escolha do vice atenda, em primeiro lugar, ao critério de confiabilidade do Chefe do Poder Executivo. Deste modo, salientamos que a escolha deste importante nome para composição da chapa majoritária não deve ficar ao sabor de pressões partidárias”, ressaltou.

Os aliados de Cameli disseram ainda que a escolha do nome que irá compor a chapa majoritária deverá ter a confiança do chefe do executivo. “Registramos que tal nome, além de atender ao critério de confiabilidade, seja fruto de um amplo debate, a partir do mês de julho, entre todos os partidos de sustentação e apoio do Governador Gladson Cameli”, diz trecho da nota.